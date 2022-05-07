По всему Азербайджану проводятся памятные и торжественные мероприятия, приуроченные к 99-летней годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Одним из ярких патриотических мероприятий запомнился Евлах, где прошел постановочный детский военный парад.

Сотни школьников в военной форме в сопровождении макетов техники из арсенала Вооруженных сил Азербайджана прошли по центральному проспекту города к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В городе также был воссоздан макет Шушинской крепости, а актеры, оживившие образы карабахского хана Панахали и поэтессы Хуршудбану Натаван, провели для школьников своеобразный урок истории под открытым небом.

Постановочный военный парад сопровождался патриотическими песнями и военными маршами. Участвовавшие в параде евлахские школьники в очередной раз выразили свою безграничную любовь к Азербайджану и основателю независимого азербайджанского государства Гейдару Алиеву.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей города, в котором воцарилось праздничное настроение.