В Азовском море горит турецкое судно: на борту граждане Азербайджана
Пожар возник на турецком сухогрузе в акватории порта Темрюк (Краснодарский край) на Азовском море, сообщил Interfax источник в службах порта.
"На сухогрузе Aqua на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сообщил источник.
Согласно информации, на борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. По предварительным данным, на борту сухогруза коммерческий груз, зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.
* * * 14:52
На турецком судне, которое стоит на рейде порта Темрюк в Краснодарском крае, произошло возгорание, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Горит турецкое судно, на рейде Темрюка стоит. За помощью не обращаются, говорят, что справятся сами", - сказал собеседник агентства.