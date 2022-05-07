В Азовском море горит турецкое судно: на борту граждане Азербайджана

Пожар возник на турецком сухогрузе в акватории порта Темрюк (Краснодарский край) на Азовском море, сообщил Interfax источник в службах порта.

"На сухогрузе Aqua на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сообщил источник.

Согласно информации, на борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. По предварительным данным, на борту сухогруза коммерческий груз, зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.