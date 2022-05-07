Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:55

Акции протеста с целью свержения правительства Пашиняна, организованные реваншистской оппозицией Армении, все еще далеки от своей цели: сторонникам реванша не удалось вывести на улицы Еревана так называемую критическую массу, необходимую для смены власти. Судя по данным наблюдателей, число людей, собирающихся по ночам на площади Франции в Ереване, не превышает пока 12-15 тысяч. Впрочем, противники Никола Пашиняна бодрости духа не теряют, утверждая, что протестное движение повсеместно ширится. Словом, оптимизм реваншистов зашкаливает настолько, что дашнак Ишхан Сагателян, один из лидеров новой армянской революции, не только заявил вчера, что свержение правительства Пашиняна «уже решенный вопрос», но даже успел объявить о планах создания «нового правительства».

Сагателян ставит Никола Пашиняна перед выбором: либо премьер уходит в отставку, как говорится, по собственному желанию, либо растущее сопротивление оппозиции угрожает парализовать всю страну. В подтверждение Сагателян призвал к массовым беспорядкам на улицах Еревана уже сегодня, 10 мая. По его словам, нет другого пути свержения власти, кроме организации массовых акций протеста и неповиновения. «Дорогие соотечественники, сегодня очень важный день для всех нас! - обратился к своим сторонникам Сагателян. - Если столько же людей, сколько приняли участие в шествии, выйдут сегодня на улицы, чтобы совершить конкретные действия и акции неповиновения, то заверяю каждого: в течение считанных дней мы избавимся от этой власти!..». Сагателян сообщил, что на улицах Еревана будут организованы параллельные шествия по четырем направлениям, в разных частях города пройдут стихийные акции, а вечером запланирован еще один митинг на площади Франции. Напомним, нынешнее протестное движение реваншистов связано с заявлениями Никола Пашиняна о «снижении планки в карабахском вопросе», признании территориальной целостности Азербайджана и начале мирных переговоров. То есть мы с вами вновь становимся свидетелями того, как для смены власти в Армении хотят использовать все еще не битую в национальном подсознании армян «карабахскую карту».

Но даже если допустить, что случится чудо и реваншистам удастся свергнуть Пашиняна, какую альтернативу своему народу может предложить «новая власть»? Какую позицию в переговорах с Азербайджаном займут те же Сагателян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян и другие политические лидеры, которые поддерживают протестное движение, оставаясь при этом в тени? И какую позицию они займут в турецко-армянских переговорах? Из вчерашнего выступления Сагателяна видно, что он со сторонниками хочет прийти к власти под знаменами реванша – испытанный тысячелетиями политический прием. Тот же Ишхан Сагателян утверждает, что новое правительство, которое они сформируют, восстановит боеспособность армянской армии «с привлечением стратегических партнеров» и исключит любой статус уже несуществующего Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. В то же время «новое правительство» Армении займет примирительную позицию в вопросе маршрута в Нахчыван, то есть не будет отрицать один из пунктов трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, предполагающих открытие транспортных коммуникаций. Вместе с тем реваншисты решительно выступают против самой концепции Зангезурского коридора. К слову, существенной разницы в этом вопросе между позицией Пашиняна и его оппонентов нет. «Новое правительство» будет тормозить процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, ибо, по заявлениям оппозиционеров, этот процесс не может и не будет проводиться в условиях применения силы или угроз со стороны Азербайджана. Это значит, что если к власти придут реваншисты, они выдвинут новые условия для начала переговоров о границе, после чего процесс тут же застопорится. «Новое правительство» также приостановит турецко-армянские переговоры и исключит в армяно-турецком политическом диалоге любое соглашение, которое может поставить под сомнение такие духовные скрепы армянского народа, как «геноцид», «лишение армянского народа родины», а также «право армян на религиозно-культурное наследие». В «новом правительстве» будет исключена возможность принятия премьер-министром единоличных решений без согласования с Совбезом. Временное правительство будет действовать в течение года-полтора, после чего в Армении должно пройти свободные, справедливые и конкурентные выборы, по итогам которых граждане сформируют долгосрочный кабинет министров.