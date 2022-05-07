В Карабахе продолжают находить мины и неразорвавшиеся снаряды

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на прошлой неделе в ходе противоминных операций на освобожденных от оккупации территориях.

С 2 по 7 мая в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено и обезврежено 97 противопехотных, 35 противотанковых мин, а также 86 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 344 гектара территории.