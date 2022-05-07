Турция увеличила экспорт вооружения

В январе - апреле 2022 года Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,3 млрд, сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

Согласно данным ведомства, в апреле 2022 года Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму $392,1 млн, что на 29,6% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

За последние 12 месяцев Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму $3,612 млрд.