Молдова в случае обострения ситуации попросит помощь у соседних стран

Молдова не имеет боеспособной армии и будет вынуждена обратиться за помощью к соседним государствам, если ее затронет конфликт в Украине, заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу в эфире местного телеканала ПРО-ТВ.

"За все 30 лет существования Республики Молдова в армию ничего не вкладывалось. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, и мы будем защищать ее теми средствами, которые у нас есть, и с учетом поддержки наших соседей. Мы попросим о помощи, очевидно, мы попросим помощи наших соседей", - прокомментировал Гросу сделанные в Украине заявления о возможной атаке на непризнанное Приднестровье, где расквартирована Оперативная группа российских войск.

Он также отметил, что соседние с Молдовой Румыния и Украина не заинтересованы в эскалации ситуации. “Я не думаю, что сейчас можно высказывать свое мнение о том, что в этом случае предпримет НАТО или Румыния. Не вызывает сомнений то, что и в Бухаресте, и в Киеве понимают, в каком положении мы находимся, и конечно же они заинтересованы в том, чтобы здесь была стабильная территория, чтобы не возник еще один очаг войны, чего мы не хотим. Они тоже не хотят", - цитирует Гросу ТАСС.