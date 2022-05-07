Более ста жителей Молдовы будут наказаны за георгиевскую ленту

Более 100 жителей Молдовы, включая депутатов парламента и даже епископа, будут привлечены к ответственности за ношение в День Победы запрещенной в стране георгиевской ленты, заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.

Ранее Чернэуцяну предупредил, что в День Победы полиция будет документировать все случаи нарушения, чтобы потом составить протоколы.

"Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении в виде ношения запрещенной двухцветной ленты. Возбуждено уголовное дело об административном правонарушении", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TV8.