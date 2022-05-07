Венгрия не собирается блокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО

Будапешт не собирается препятствовать евроатлантическим амбициям Украины, заявил в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо» посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто.

По его словам, венгры солидарны с украинским народом и его стремлениями. «Мы никогда не блокировали стремление Украины вступить в НАТО. Мы блокировали две вещи — это языковой вопрос и вопросы образования. Их решали на политическом уровне в некоторых институтах НАТО. В частности, министры иностранных дел и министры обороны. Это был сигнал, не очень хороший сигнал. Впрочем, у нас не было другого выбора, чтобы сказать Украине о том, что НАТО — это не просто военная организация. <…> Я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его», — цитирует Ийдярто «Газета.ру».

Он отметил, что Будапешт полностью поддерживает Украину и рассчитывает на скорейшее урегулирования кризиса на территории государства с дальнейшим возрождением украинского народа «с новой энергией и возможностями».