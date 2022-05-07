В Москве разбираются с фото Бонни и Клайда на концерте 9 мая

Снимок оказался среди фотографий военного времени на концерте, посвященном 77-й годовщине Победы над нацистской Германией. Изображение преступников демонстрировалось на мероприятии как один из примеров пары, которую разлучила война. Трансляцию концерта вел Первый канал.

«Мы в данный момент разбираемся с теми специалистами, привлеченными нами, которые были ответственны за контент, за подбор видео. Мы не будем сейчас их называть. Позже, когда мы окончательно проведём разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию», — сказал изданию пресс-секретарь Кремлёвского дворца Константин Ярошевский.

По его словам, ответственные за фотографии специалисты включили изображение Бонни и Клайда в фотохронику военных лет ненамеренно.