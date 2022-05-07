Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о выпуске специального патриотического комплекта формы для сборной Украины.

На форме изображена карта Украины, границы которой стилизованы под флаги государств, оказывающих украинцам помощь. Также добавлена надпись «United for Ukraine», которая в переводе означает «Объединение ради Украины». А номера игроков на спине «выложены» из названий пострадавших украинских городов.

Отметим, что на форме изображен и флаг Азербайджана.