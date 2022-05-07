Сумгаит и Ленкорань назвали самыми проблемными в плане наркотиков

В прошлом году наибольшее число фактов незаконного оборота наркотиков в городах и районах Азербайджана было зарегистрировано в Сумгаите. Это нашло отражение в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Отмечено, что в 2021 году в городе Сумгаит было выявлено 587 фактов, а в Ленкорани – 459 фактов незаконного оборота наркотиков.

К уголовной ответственности были привлечены в Сумгаите 339 человек, а в Ленкорани – 443 человека.