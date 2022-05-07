Зеленский: Россия начала войну против всей Европы

Россия начала войну не только с Украиной, но и со всей объединенной Европой. РФ ведет эту войну против каждого государства, которая хочет жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее. Об этом, как пишет segodnya.ua, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Словакии.

"Война России против нашего государства не только попытка захватить нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины. Эта война ведется Россией против каждого из государств, желающих жить свободно и самостоятельно выбирать свое будущее", – говорит президент.