Серж Сисерян: «Сейран Оганян бросил солдат и сбежал из Шуши»

В Армении продолжают расследовать причины разгромного поражения армянской армии в ходе 44-дневной войны. Серж Вараг Сисерян, у частник войны, руководитель аппарата бывшего вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в интервью изданию Radar Armenia рассказал о хаосе, творившемся в армянской армии в дни войны.

«В те дни была вообще непонятная ситуация не только в Шуше. Неверная информация передавалась из разных мест. Как я думаю, Генштаб, возглавляемый Оником Гаспаряном, передавал правительству либо неверную, либо неполную информацию. С какой целью я не знаю. В Ереван сообщали, что все нормально, а на деле все было совсем по-другому. Число беглецов росло, но по каким-то причинам эта информация не полностью передавалась властям. Такая же ситуация была и в Шуше. 5 или 6 числа в Шуше оставалось примерно несколько десятков солдат и добровольцев», - сказал он.

Вопрос о том, почему армянской армии не удалось удержать Шушу, Сисерян посоветовал адресовать бывшему министру обороны Сейрану Оганяну.

«Этот вопрос было бы правильным задать Сейрану Оганяну, который в те времена был фактически назначен командующим обороной Шуши. Надо спросить Сейрана Оганяна, почему он сбежал из Шуши вечером 5 ноября, даже не проинформировав дислоцированные там группировки. Наша связь с командованием оборвалась очень непонятным и странным образом, в результате мы остались одни, человек 20-30. Думаю, придет день, когда Сейрану Оганяну придется отвечать на вопросы солдат и добровольцев, брошенных в Шуше», - сказал он.