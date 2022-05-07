Коллектив «Азерэнержи» почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева видео;фото
Коллектив ОАО «Азерэнержи» провел серию мероприятий, посвященных 99-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Руководство и коллектив акционерного общества посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Затем была организована акция по посадке деревьев, посвященная 99-летию со дня рождения великого лидера. После акции по посадке деревьев состоялось мероприятие на тему «Гейдар Алиев - основатель современной электроэнергетики Азербайджана», были заслушаны выступления и продемонстрирован видеоролик, посвященный электроэнергетической политике великого лидера.