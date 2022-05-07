Кива объявлен в международный розыск
Бывший народный депутат Украины из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива объявлен в международный розыск по уголовному делу о государственной измене. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований страны.
По словам представителей ведомства, следователи ГБР завершили расследование в отношении экс-нардепа по факту совершения им антиукраинских действий и сегодня соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.
По версии следствия, Кива, находясь на территории РФ, принял участие в пропагандистской программе на одном из российских телеканалов и призывал руководство России насильственным путем совершить переворот в Украине, предлагал убить президента Владимира Зеленского и других представителей властей, а также выступал за ведение агрессивной войны.
"Ранее судья разрешил осуществление специального (заочного) досудебного расследования. По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении ведомства.
Киве в Украине грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.