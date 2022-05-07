Бывший народный депутат Украины из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива объявлен в международный розыск по уголовному делу о государственной измене. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований страны.

По словам представителей ведомства, следователи ГБР завершили расследование в отношении экс-нардепа по факту совершения им антиукраинских действий и сегодня соответствующий обвинительный акт был направлен в суд.

По версии следствия, Кива, находясь на территории РФ, принял участие в пропагандистской программе на одном из российских телеканалов и призывал руководство России насильственным путем совершить переворот в Украине, предлагал убить президента Владимира Зеленского и других представителей властей, а также выступал за ведение агрессивной войны.