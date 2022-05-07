Сегодня на республиканском велотреке прошли соревнования по велоспорту среди школьников, посвященные 99-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В соревнованиях, организованных Федерацией велоспорта Азербайджана (AVF) при поддержке Министерства образования, приняли участие 160 учащихся из 8 средних школ Баку.

Согласно регламенту, каждая школа представлена 4 командами, состоящими из учеников 6-9 классов. В состав команд вошли 3 мальчика и 2 девочки-велосипедистки.

Перед соревнованиями представители AVF и Министерства образования рассказали о беспрецедентной работе, проделанной основателем современного независимого Азербайджана, общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым для нашего государства, о его особом внимании к спорту и спортсменам.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане любят велоспорт и этот вид спорта активно развивается.

Победителем стала команда средней школы № 245 Хатаинского района. Победителям были вручены почетные грамоты, дипломы и ценные подарки, а также поощрительные сертификаты.

Целью организации соревнований стало почтение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, пропаганда наследия лидера, поддержка дальнейшей массовости велосипедного спорта в нашей стране, создание у школьников интереса к этому виду спорта.

Отметим, что представители AVF регулярно проводят просветительские беседы с учащимися в школах различных районов города Баку, представляют им подробную информацию об этом виде спорта, организуют внутришкольные соревнования.