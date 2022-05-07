Экс-нардеп Давид Жвания погиб в Запорожской области во время обстрела Геращенко
Бывший украинский нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне". Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на собственные источники.
Жвания попал под обстрел около блокпоста российских войск в селе Новопокровка Запорожской области, уточнил Геращенко.
Советник главы МВД подчеркнул наличие у Жвании гражданство РФ. Он был неофициальным представителем российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом", добавил Геращенко.
"В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", – заключил советник.