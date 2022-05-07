Бывший украинский нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне". Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на собственные источники.

Жвания попал под обстрел около блокпоста российских войск в селе Новопокровка Запорожской области, уточнил Геращенко.