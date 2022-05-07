ВОЗ может закрыть офис в Москве

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения на специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, передает РИА Новости.

Спецсессия комитета ВОЗ, посвященная ситуации в сфере здравоохранения в Украине, была созвана по просьбе 43 государств-членов Европейского бюро ВОЗ. Проект соответствующей резолюции инициировали более 35 стран-участниц организации. За проект проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против резолюции выступили Россия, Беларусь и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

Резолюция предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге "изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы России". Кроме того, документ содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний в России, а также конференций и семинаров, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.