Саудовская Аравия заявила об исчерпании мировых резервов

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил об исчерпании резервов в мире для переработки углеводородов и производства электроэнергии.

"Миру необходимо обратить внимание на существующую реальность, которая заключается в исчерпании резервных мощностей по производству энергоресурсов на всех уровнях", — цитирует его "Аль-Арабия".

Министр также выразил обеспокоенность по поводу существующей сегодня энергетической системы, заявив, что мир должен работать коллективно и ответственно. Он отметил, что разрыв между ценами на нефть и ценами на авиационное, дизельное топливо и бензин в некоторых случаях составляет около 60% из-за отсутствия перерабатывающих мощностей.