Евросоюз ослабил «нефтяную» часть шестого пакета санкций против России

Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По данным агентства, для принятия решения о включении данного положения в санкционный пакет необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках Группы семи (G7). Кроме того, указывается, что Греция, Кипр и Мальта среди прочих выступают против этой меры, из-за опасений, поскольку это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

По словам дипломатов, несмотря на это запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных санкций против России. Это может затруднить поставки нефти из России в другие страны.