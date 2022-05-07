Было отмечено, что благодаря дальновидной политике общенационального лидера, высоким управленческим навыкам в последнее десятилетие ХХ века независимое азербайджанское государство было реформировано и укреплено, став надежным членом мирового сообщества. В течение первого срока своего правления Гейдар Алиев предпринял решительные шаги по построению и диверсификации экономики страны, развитию промышленности и сельского хозяйства, организации современных научных учреждений, подготовке национальных кадров.

Выступая на мероприятии, первый зампредседателя ГТК генерал-лейтенант Таможенной службы Исмаил Гусейнов рассказал о жизни и общественно-политической деятельности великого лидера, подчеркнув, что архитектор и основатель современного независимого Азербайджана Гейдар Алиев - редкая личность в истории. Посвятив всю свою жизнь народу, он сыграл исключительную роль в сохранении национального наследия, нравственных ценностей, традиций государственности и передаче их будущим поколениям.

Исмаил Гусейнов также отметил, что великий лидер, вернувшийся к власти по настоянию народа, вывел страну из экономического и политического кризиса и выстроил ее государственность на прочном фундаменте. Благодаря гению Гейдара Алиева, положившего конец междоусобицам и предпринявшего важные шаги по укреплению армии, в короткие сроки были сформированы важные государственные институты, и независимый Азербайджан стал лидером в регионе.

Как и во всех областях, была определена государственная политика в области организации таможенного дела, сформирована современная таможенная служба. Богатые знания великого руководителя, предпринявшего важные шаги по всесторонней государственной заботе о таможенных органах и их сотрудниках, вскоре заложили основу для динамичного развития таможенного дела, становления страны как одного из стратегических институтов и надежного члена мировой таможенной семьи.

Было отмечено, что важнейший вклад общенационального лидера в становление государства продолжает вносить его политический преемник, верный носитель его идей, Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев. Ильхам Алиев, успешно продолживший политический курс общенационального лидера, превратил Азербайджан в самое передовое государство в регионе. Славная победа, одержанная в 44-дневной войне, восстановление территориальной целостности – результат дальновидной политики Верховного главнокомандующего, продолжившего дело своего отца.

Затем о заслугах Гейдара Алиева рассказали начальник Академии ГТК генерал-майор таможенной службы Гулу Новрузов, начальник Главного управления таможенно-тарифного регулирования и платежей генерал-майор таможенной службы Миргасим Вахабов, таможенник Айтен Пиралиева. Они рассказали о вкладе Гейдара Алиева в укрепление государства, о его деятельности, внимании и заботе о таможенных органах, отметив, что идеи великого лидера всегда будут живы и будут обеспечивать светлое будущее государства и народа.

В завершение мероприятия был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера.