В Азербайджане всего шесть новых заболевших коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 5 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от заболевания.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 869 человек вылечились, 9 709 скончались, число активных больных – 60.

За прошедшие сутки проведено 1 890 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 838 458 тестов.