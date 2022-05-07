Украинская армия освободила уже более тысячи населенных пунктов
Сейчас украинские войска освободили от российских захватчиков 1003 населенных пункта Украины, разминировали 224 из них. Об этом, как пишет «Украинская правда», заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 10 мая.
Тимошенко сообщил о результатах восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках, а в настоящее время таких насчитывается 1003.
Разминирование уже произведено в 224 населенных пунктах.
Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных городах и селах.
Органы местного самоуправления заработали в 70% поселений, автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.
Газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах.