Финляндия запустила грузовой маршрут из Китая через Азербайджан

Финский крупный грузовой оператор Nurminen Logistics заявил о запуске первого контейнерного маршрута из Китая, который проложен в обход России, передает Gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что первый поезд по Транскаспийскому маршруту из Китая отправился сегодня, 10 мая. Его маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и другие страны.

Компания подчеркнула, что маршрут был построен в течение двух лет, практически с нуля. Значительные усилия приложил Казахстан и другие заинтересованные государства.

По словам генерального директора Nurminen Logistics Олли Похьянвирта, «открытие маршрута потребовало от China Railways уверенности в их сотрудничестве и доверия клиентов компании».