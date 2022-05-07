Во вторник, 10 мая, успешно завершился процесс обезвреживания 6 крупных корабельных мин (КБ-1), обнаруженных на глубине 60 метров в ходе разведки в Каспийском море. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что мины были обезврежены с соблюдением мер безопасности соответствующими кораблями и специалистами ВМФ Азербайджана вместе с другими государственными структурами.

К процессу обезвреживания были привлечены 4 военных корабля, 4 катера и 133 военнослужащих. В настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в штатном режиме.