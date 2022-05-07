США отказались возвращать талибам угнанные из Афганистана вертолеты

США и Таджикистан обсуждают судьбу вертолетов, которые афганские пилоты доставили в республику из Афганистана в августе прошлого года после захвата страны талибами.

"США не планирует передавать их талибам. Эти вертолеты не будут переданы талибам, потому что они им не принадлежат", - цитирует посла США в Таджикистане Джона Марка "Радио Озоди" - таджикская служба "Радио Свобода".

Ранее руководство талибов заявляло, что в августе 2021 года десятки вертолетов и самолетов были переброшены афганскими пилотами в Таджикистан и Узбекистан после захвата власти и требовало их возвращения. Позже, по данным местных СМИ, при помощи США афганские пилоты были перемещены в третьи страны, но судьба вывезенных из Афганистана вертолетов и самолетов неизвестна.