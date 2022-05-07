В Генштабе белорусской армии заявили об угрозе со стороны Запада и Украины

НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси, созданная группировка свидетельствует о нарастающей угрозе для республики. Об этом заявил во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Республики Беларусь. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении", - отмечается в заявлении главы Генштаба.

Гулевич считает, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствует "о нарастающей угрозе для Республики Беларусь".