В Генштабе белорусской армии заявили об угрозе со стороны Запада и Украины
НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси, созданная группировка свидетельствует о нарастающей угрозе для республики. Об этом заявил во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.
"США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Республики Беларусь. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении", - отмечается в заявлении главы Генштаба.
Гулевич считает, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствует "о нарастающей угрозе для Республики Беларусь".
Созданная ВСУ группировка на южном направлении требует реакции со стороны Беларуси, заявили в Минобороны страны.
На втором этапе проверки ВС Беларуси на западное и северо-западное направления выдвигаются батальонно-тактические группы: "Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование".