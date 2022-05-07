Бразилия отказала США

Американские чиновники в марте просили бразильскую государственную нефтяную компанию Petrobras увеличить добычу нефти, но получили отказ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех источников. Просьба Вашингтона последовала за резким ростом мировых цен после начала «спецоперации» России.

Представители Petrobras компании заявили, что уровень добычи является функцией бизнес-стратегии, а не дипломатии, и что значительный краткосрочный рост производства будет невозможен с точки зрения логистики, сообщили источники.

«Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их возможности по поставкам энергии на рынок, особенно в условиях роста цен»,— отметил чиновник, не став вдаваться в подробности или комментировать мартовскую встречу с официальными представителями Petrobras. Petrobras отрицает, что имела место какая-либо встреча с представителями Госдепартамента США.