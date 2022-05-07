Европейский союз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России Financial Times
Европейский союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте. Об этом сообщает Financial Times.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Еврокомиссия отклонила свое же предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты из-за последствий для их экономик. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.
По данным Financial Times, данный запрет не войдет в шестой пакет санкций.