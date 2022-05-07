Европейский союз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против России. Таким образом, Брюссель пошел навстречу Греции и Мальте. Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Еврокомиссия отклонила свое же предложение запретить перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, поскольку столкнулась с жесткой позицией Греции и Мальты из-за последствий для их экономик. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.

По данным Financial Times, данный запрет не войдет в шестой пакет санкций.