США о протестах в Армении

США призывают власти Армении проявлять сдержанность, а протестующих воздерживаться от насилия и уважать верховенство закона и демократию. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Что касается протестов в Армении – как вы знаете, у нас был стратегический диалог с армянской стороной на прошлой неделе. И именно на этом форуме мы подтвердили нашу взаимную приверженность демократическому развитию Армении и поддержку США прочному миру на Южном Кавказе.

Мы считаем, что мирные протесты являются элементом открытой политической системы. Мы полностью поддерживаем основные свободы выражения мнений и мирных собраний. Мы призываем людей мирно выражать свое мнение. Мы призываем власти проявлять сдержанность и призываем протестующих воздерживаться от насилия и уважать верховенство закона и демократию в Армении».