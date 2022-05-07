Спецпредставитель ООН: Мы далеки от политического урегулирования в Сирии

По его словам, стратегический тупик в диалоге по Сирии и слабое освещение ситуации в СМИ не должны вводить в заблуждение. «Это не значит, что Сирия нуждается в меньшем внимании или нет необходимости в скорейшем политическом решении», - подчеркнул он.

«Сирийцам сейчас как никогда нужна ваша поддержка», - сказал он.

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр О. Педерсен заявил, что добиться политического урегулирования кризиса в Сирии в ближайшее время не удастся. Об этом, как пишет Anadolu, он заявил в выступлении на 6-й конференции в поддержку будущего Сирии и региона в Брюсселе.

Педерсен напомнил, что Конституционный комитет Сирии вновь соберется в Женеве в конце этого месяца. «Предыдущие семь туров не принесли желаемых результатов. Я все же надеюсь, что по итогам предстоящего тура мы добьемся определенного прогресса», - сказал он.

Педерсен призвал приложить усилия для формирования «безопасной и спокойной обстановки» в Сирии.

Он отметил далее, что важно добиться прогресса в деле о задержанных, похищенных сирийцах, о судьбе которых ничего не известно. «Это послужит важным сигналом для сирийцев - даст надежду на то, что прогресс возможен», - сказал он.

Седьмой раунд заседаний Конституционного комитета Сирии состоялся в Женеве 21-25 марта текущего года под председательством спецпредставителя ООН по Сирии Гейра О. Педерсена.

Редакционная группа Конституционного комитета (малая группа) и сам комитет были созданы в 2019 году для разработки проекта конституции Сирии.

Конституционный комитет возглавляют два сопредседателя – один со стороны режима и один со стороны оппозиции, а в его составе – 50 представителей режима, 50 человек из числа оппозиции и еще 50 гражданских активистов, представляющих различные религиозные и этнические группы.

При этом 30 процентов членов комитета – женщины. Редакционная группа составлена по аналогичному принципу: в нее входят по 15 представителей режима и оппозиции, а также 15 человек от неправительственных организаций.