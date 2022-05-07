Викторин: Евросоюз поддерживает стабильное решение армяно-азербайджанского конфликта

«Евросоюз поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном, а также вопросов по Карабаху». Об этом заявила руководитель делегации Европейского Союза, посол в Армении Андреа Викторин.

По ее словам, ЕС готов сделать и больше в этом вопросе, однако в любом случае решения будут приниматься между двумя странами, поскольку Европейский Союз является прямым посредником в этой сфере.

«Посредничество не означает, что вы должны вносить предложения и находить решения. Посредничество означает, что вы создаете среду, в которой стороны разногласий приходят к общим решениям», - цитирует Викторин «Арменпресс».

Она подчеркнула, что ЕС всегда встречается со сторонами, чтобы понять, что они могут сделать, чтобы добиться прогресса в переговорах.

«Наша цель - помочь достичь стабильного решения и дать всем возможность жить в атмосфере мира и безопасности», - заключила посол Евросоюза.