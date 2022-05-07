Впервые в Азербайджане: Минспорта представило рейтинг лучших спортсменов страны
Министерство молодежи и спорта впервые в истории Азербайджана составило собственный рейтинг спортсменов.
За занятые места (от 1-го до 8-го) на таких взрослых соревнованиях как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Европейские игры, Исламиада, а также Кубки мира, турниры Гран-при и т.д. спортсмены будут получать определенное количество баллов. К примеру, победа на Олимпиаде оценивается в 150 баллов, серебро – в 125, бронза – в 100 и т.д. Золото чемпионата мира принесет 100 баллов, серебро – 90, бронза – 80. За 1-е место на чемпионате Европы спортсмен получит 80 баллов, за серебро – 70, за бронзу – 60 и т.д.
Что касается баллов за высокие результаты на других соревнованиях, то тут они будут разниться в зависимости от вида спорта, так как в каждом виде такие старты, как Кубок мира, Гран-при, «Большой шлем» и другие имеют различный вес.
Рейтинг будет ежемесячно обновляться. Сейчас в нем учитываются результаты с января этого года, а с января 2023 года рейтинг постоянно будет охватывать достижения за последний год.
В рейтинге Минспорта на первый план выходит стабильное выступление того или иного спортсмена. Поэтому порой атлет, показывающий стабильные результаты на протяжении всего года, может быть выше в рейтинге спортсмена, добившегося крупного, но только одного успеха.
В данный момент таблицу возглавляет стрелок Руслан Лунев. В его активе 180 баллов. Такая сумма сложилась следующим образом: 20 баллов – за участие на чемпионате Европы, 35 – за 4-е место на Кубке мира, 40 – за 1-е место на Гран-при, 35 – за 2-е место на Гран-при, 50 – за 2-е место на Кубке мира.
2-е место занимает групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике, на счету которой 140 баллов. Наши групповички завоевали золото (60 баллов) и серебро (50) на недавнем Кубке мира в Баку, а также в одном из финалов заняли там 5-е место (30).
На 3-м месте в рейтинге дзюдоист Мамедали Мехтиев, у которого 135 баллов. В этом году он стал бронзовым призером чемпионата Европы (60 баллов), стал победителем (40) и серебряным призером (30) турнира «Большого шлема».
С полным списком спортсменов в рейтинге можно ознакомиться здесь.
Систему начисления баллов в каждом виде спорта можно увидеть здесь.