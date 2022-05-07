Впервые в Азербайджане: Минспорта представило рейтинг лучших спортсменов страны

За занятые места (от 1-го до 8-го) на таких взрослых соревнованиях как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Европейские игры, Исламиада, а также Кубки мира, турниры Гран-при и т.д. спортсмены будут получать определенное количество баллов. К примеру, победа на Олимпиаде оценивается в 150 баллов, серебро – в 125, бронза – в 100 и т.д. Золото чемпионата мира принесет 100 баллов, серебро – 90, бронза – 80. За 1-е место на чемпионате Европы спортсмен получит 80 баллов, за серебро – 70, за бронзу – 60 и т.д.

Что касается баллов за высокие результаты на других соревнованиях, то тут они будут разниться в зависимости от вида спорта, так как в каждом виде такие старты, как Кубок мира, Гран-при, «Большой шлем» и другие имеют различный вес.

Рейтинг будет ежемесячно обновляться. Сейчас в нем учитываются результаты с января этого года, а с января 2023 года рейтинг постоянно будет охватывать достижения за последний год.

В рейтинге Минспорта на первый план выходит стабильное выступление того или иного спортсмена. Поэтому порой атлет, показывающий стабильные результаты на протяжении всего года, может быть выше в рейтинге спортсмена, добившегося крупного, но только одного успеха.