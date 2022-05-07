Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:45

Правительство Армении приняло основные принципы начала мирных переговоров с Азербайджаном на базе пяти пунктов, дополнив их своими предложениями, состоящими из шести пунктов. Об этом, напомним, после состоявшейся в начале мая встречи с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Тогда же, на пресс-конференции в Брюсселе, Григорян подчеркнул, что стороны «выразили взаимопонимание» в вопросе согласования предложений Баку из пяти пунктов с предложениями Еревана, состоящими, в свою очередь, из шести пунктов. Однако на прошлой неделе из дипломатических источников стало известно, что ни в Брюсселе, ни где-либо еще азербайджанская сторона не выражала понимания и тем более согласия по поводу предложенных Арменией шести пунктов. Теми же источниками было озвучено недовольство Азербайджана поведением представителей Армении, предавших гласности содержание закрытых дискуссий и нарушивших тем самым дипломатическую этику.

Содержание пяти пунктов, ставших основой азербайджанского предложения Армении, не секрет. Этот документ был передан армянской стороне в начале марта 2022 года через одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Его впервые обсудил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на международном дипломатическом форуме в Анталье 8-9 марта. Один из пунктов предусматривает в качестве условия для начала мирных переговоров взаимное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это означает, что Армения должна подтвердить отсутствие территориальных претензий к Азербайджану, а также признать территории, временно контролируемые российскими миротворцами, неотъемлемой частью Азербайджана. На что официально согласился премьер-министр Никол Пашинян, заявив об этом с трибуны парламента Армении, после чего армянская оппозиция развернула протестное движение по отстранению Пашиняна от власти. Что же включают в себя предложенные Арменией шесть пунктов? Официальный Ереван это пока не раскрывает, предпочитая говорить только об общем содержании. К примеру, Армен Григорян на недавней пресс-конференции заявил, что один из этих пунктов касается «статуса Нагорного Карабаха».

Еще раньше, в марте этого года, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос «статуса, прав и свобод карабахских армян» является «принципиальным» для армянской стороны. Другими словами, армянская сторона хочет рассматривать вопрос статуса как одну из повесток мирных переговоров. Для азербайджанской стороны - и это общеизвестно! - данный вопрос после 44-дневной войны 2020 года исчерпан. Официальный Баку считает армян, проживающих на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, своими гражданами и исключает предоставление им отдельного правового статуса. Кроме того, армянская сторона хочет вести мирные переговоры в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, тогда как Азербайджан предпочитает двусторонние переговоры между Баку и Ереваном. Дело в том, что после завершения 44-дневной войны и освобождения территорий Азербайджана от оккупации в Баку считают однозначно провальную миссию Минской группы ОБСЕ полностью завершенной. Не говоря уже о том, что нынешняя геополитическая ситуация, сложившаяся после вторжения России в Украину, сделала невозможным дальнейшее сотрудничество сопредседателей Минской группы. Словом, позиция Баку в этом вопросе однозначна: Минской группы как площадки для переговоров больше не существует, а любые попытки армянской стороны ее реанимировать только тормозят начало мирного диалога.

9 мая журналисты спросили Эдмона Марукяна - спецпредставителя премьер-министра Армении и бывшего «конструктивного оппозиционера», почему предложения Армении из шести пунктов так и не были раскрыты, на что Марукян напустил еще больше дипломатического тумана, ответив: «Конечно, с нашей стороны было бы правильным опубликовать их. Но есть этапы». По словам спецпредставителя, если предложения армянской стороны будут представлены раньше времени, вместо шести пунктов появятся шестьдесят. «Что они (Азербайджан – ред.) говорят? Они говорят: «Давайте признаем территориальную целостность друг друга, давайте признаем суверенитет друг друга...» Мы же в ответ сказали, что только этими признаниями мира не достигнуть. Если мы хотим идти к всеобъемлющему и долгосрочному миру, нужно касаться всех проблем. Другими словами, надо найти решения всем этим проблемам», — отметил Марукян. Любопытно, что, по словам спецпредставителя Пашиняна, армянская оппозиция знакома с содержанием шести пунктов, предложенных Ереваном. Когда эту ситуацию попросили прокомментировать лидера оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейрана Оганяна, тот отказался. «В данный момент не хочу говорить об этом, - отрезал Оганян. - Пусть они представляют [пункты], потом и поговорим». О предложении армянской стороны, состоящем из шести пунктов, сегодня рассказал журналистам глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов, отметивший, в частности, что на самом деле предложения армянской стороны секретом не являются и распространялись открыто.