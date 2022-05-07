Лидер Исламской партии Афганистана пригрозил Таджикистану

Таджикистан «объявил войну Афганистану», предоставив убежище афганской оппозиции, заявил основатель Исламской партии Афганистана, экс-премьер страны Гульбеддин Хекматияр. Ответным действием афганских властей, по его словам, может стать предоставление убежища «вооруженной таджикской оппозиции». Информагентство Fergana пишет, что видео с заявлением Хекматияра было опубликовано 7 мая на YouTube-канале BARYA TV и попало в поле зрения таджикских СМИ. Когда была сделана запись, неизвестно.

«Вы, укрывающие в своей стране афганскую вооруженную оппозицию, знаете, что это значит? Это не что иное, как объявление войны Афганистану. ...К сожалению, Душанбе с определенной долей наглости заявляет, что поддерживает их (оппозицию), и хочет, чтобы они получили не менее 40% мест в правительстве Афганистана. Безусловно, это означает объявление войны Афганистану», - заявил он (перевод с дари «Азии-Плюс»).

Fergana предполагает, что под афганской оппозицией Гульбеддин Хекматияр, очевидно, подразумевает Фронт национального сопротивления Афганистана, который ведет вооруженную борьбу с движением «Талибан». По его словам, Таджикистан своими действиями помогает вооруженным противникам действующей афганской власти. Из-за «враждебной, односторонней и безосновательной политики Таджикистана» Афганистан будет вынужден «предоставить убежище вооруженной таджикской оппозиции», предупредил Хекматияр.

О какой «вооруженной таджикской оппозиции» идет речь, Хекматияр не пояснил. Известно, что в Афганистане уже много лет действует группировка «Джамаат Ансаруллах», которая была создана таджикскими религиозными радикалами, вышедшими из «Исламского движения Узбекистана». В Таджикистане она признана террористической и запрещена.

Гульбеддин Хекматияр – известный афганский полевой командир, в 1975 году основал партию «Хизб-и-Ислами». В 1980-е годы был одним из лидеров афганских моджахедов, воевавших против советского военного присутствия в стране. До первого прихода к власти талибов в 1996 году некоторое время был премьер-министром Афганистана. Затем покинул страну и вернулся из 20-летней эмиграции в 2017 году – после подписания мирного соглашения с бывшим президентом Ашрафом Гани, который гарантировал амнистию Хекматияру и его сторонникам. В настоящее время поддерживает власть талибов.