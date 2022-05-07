Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека

Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала во вторник за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года, передает РИА Новости.

Совет ООН по правам человека – орган ООН, объединяющий 47 стран, продвигает и защищает права человека во всем мире и рассматривает нарушения этих прав. Остановку членства России в СПЧ ООН одобрила 7 апреля Генеральная Ассамблея после сообщений об убийствах мирных жителей в Украине российскими войсками. На голосовании исключение России поддержали 93 страны, 24 выступили против и еще 58 воздержались.