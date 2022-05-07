Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала во вторник за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).
Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран.
Для избрания ей надо было набрать 97 голосов, страна набрала 157. Ожидается, что Чехия будет исполнять свои обязанности в СПЧ до 31 декабря 2023 года, передает РИА Новости.
Совет ООН по правам человека – орган ООН, объединяющий 47 стран, продвигает и защищает права человека во всем мире и рассматривает нарушения этих прав. Остановку членства России в СПЧ ООН одобрила 7 апреля Генеральная Ассамблея после сообщений об убийствах мирных жителей в Украине российскими войсками. На голосовании исключение России поддержали 93 страны, 24 выступили против и еще 58 воздержались.