Украинцы освободили в Харьковской области четыре населенных пункта

В Харьковской области Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке по состоянию на 18:00 по местному времени.

«В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак», - говорится в сообщении.