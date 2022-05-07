«Азовцы» опубликовали фото раненых бойцов. Военные обратились в ООН и Красный Крест
Полк «Азов» опубликовал фотографии раненых украинских бойцов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Бойцы просят ООН и Красный Крест организовать немедленную эвакуацию раненых военных.
«Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, изуродованные защитники Мариуполя и действовать! В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания», - говорится в сообщении, которое цитирует издание The Insider.