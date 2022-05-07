Разведка США предупреждает: Путин готовится к затяжной войне и может ввести в России военное положение

Даже если наступление российской армии в Донбассе будет успешным, Россия не ограничится захваченными территориями – целью будут регионы за пределами Донецкой и Луганской областей Украины, сообщила директор Нацразведки США Эврил Хейнс.

По данным американской разведки, Россия стремится расширить сухопутный проход в Приднестровье, и в ближайшие несколько месяцев война на территории Украины может развиваться по «более непредсказуемой и потенциально эскалационной траектории». Путин рассчитывает, что решимость Запада со временем будет ослабевать, сказала Хейнс.

Разведка США также не исключает возможности введения в России военного положения из-за неспособности Кремля достичь своих целей в войне с Украиной. «Увеличивается вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленности или потенциальную эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей», - заявила Хейнс.

По мнению разведки, Путин применит ядерное оружие только в том случае, если почувствует, что Россия сталкивается с экзистенциальной угрозой.