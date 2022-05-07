В России за один день пять губернаторов подали в отставку

В частности, губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграм-канале, что покидает свой пост. Он сообщил, что его просьбу «работать на благо развития всей страны» поддержал президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

Главы сразу пяти российских регионов объявили 10 мая о желании уйти в отставку либо не участвовать в следующих губернаторских выборах.

Практически в то же время стало известно, что в отставку подал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Свое решение он объяснил достижением 65-летнего возраста, двумя сроками на губернаторском посту и необходимостью «дать дорогу молодым», сообщив, что его позицию поддержал президент России.

Позднее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что досрочно покидает свой пост. Глава Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что попросил президента РФ об отставке.

Помимо этого, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил в соцсети, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.