Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
После продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает агентство Украинские Новости со ссылкой на источник в кругу семьи. Кравчуку было 88 лет.
После продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает агентство Украинские Новости со ссылкой на источник в кругу семьи. Кравчуку было 88 лет.
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