Генштаб Украины: Россия выводит свои подразделения под Харьковом
Из-за значительных потерь в Харьковской области Украины подразделения российских войск выводят на восстановление в Россию, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 мая.
«По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгорода Российской Федерации», - сказано в сообщении.
В информации украинского Генштаба отмечается, что значительная часть личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение.