Украина остановит треть транзита российского газа в Европу

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что с 7 утра 11 мая прекратит транзит газа через станции в Луганской области, которые находятся на оккупированной Россией территории, передает «Медуза».

В заявлении оператора говорится, что дальнейшая транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков» невозможна из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Оператор отметил, что не может контролировать станцию «Новопсков» и другие свои активы на оккупированных территориях, поэтому прием газа осуществляться не будет.

Через Луганскую область из России в Европу поступает почти треть российского газа (до 32,6 миллиона кубометров в сутки). Чтобы выполнить обязательства по транзиту газа, оператор газотранспортной системы Украины предложил перенести этот объем на газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» уведомил компанию, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на станцию «Сохрановка» «будут уменьшены объемы на точках выхода из газотранспортной системы Украины».

Интерфакс отмечает, что заявление украинской стороны вызвало скачок цен на газ в Европе – июньский фьючерс на TTF на бирже ICE подскочил на 10% и сейчас торгуется около 1060 долларов за тысячу кубометров.