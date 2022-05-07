Исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании в Вене принял окончательные варианты формата и схемы отбора в еврокубковые турниры начиная с сезона 2024/25. Напомним, что впервые решение о внедрении так называемой «швейцарской системы» было принято на заседании исполкома 19 апреля 2021 года.

Итак, количество участников основной стадии Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум восемь матчей против восьми соперников (четыре дома, четыре в гостях).

Восемь сильнейших клубов автоматически выйдут в плей-офф, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграют по 36 команд, что тоже на 4 больше, чем было.

По сравнению с первоначальным решением УЕФА уменьшил количество матчей на общем этапе Лиги чемпионов с 10 до 8 матчей, а также изменил критерии распределения двух из четырех дополнительных путевок в Лигу чемпионов.

Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате страны, занимающей пятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Еще одно место будет выделено для команд, которые будут участвовать в квалификации в так называемом «Пути чемпионов». Здесь играет и чемпион Азербайджана, а значит, шансы на попадание в основной раунд у сильнейшего клуба нашей страны чуть повысятся, так как из «Пути чемпионов» в общий этап теперь будут попадать не четыре команды, а пять.