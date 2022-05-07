Ильхам Алиев из Карабаха: «Отец не увидел этот день»

Как уже сообщалось, сегодня, 10 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили город Шуша, где ознакомились с проводимыми здесь восстановительными работами, приняли участие в открытии Шушинского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг». Затем глава азербайджанского государства выступил с обращением.

Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал, что в 99-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева он совершил поездку в Физули и Шушу: «10 мая прошлого года я находился в Нахчыване. А 10 мая этого года я – в Карабахе, в освобожденном от оккупации Карабахе.

Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед азербайджанским народом. В самые сложные для нашего народа моменты он находился рядом с ним, избавил азербайджанский народ от больших бед, трагедий. Гейдар Алиев – основоположник азербайджанской государственности, основатель Азербайджанского государства, его созидатель. Он посвятил свою жизнь народу, и самой большой его мечтой было вновь увидеть Карабах освобожденным, восстановить нашу территориальную целостность. В результате его деятельности в области государственного строительства, армейского строительства были созданы основы государства, наша страна вступила на путь развития.

К сожалению, отцу не удалось увидеть сегодняшний день. Сотни тысяч азербайджанцев, как и он, ушли из жизни, не увидев этот день. Мы, их последователи, довели их дело до конца, завет отца был выполнен. Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, не увидев сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась благодаря нам».

Глава государства отметил, что «в 2003 году азербайджанский народ, в первый раз оказав мне доверие, продемонстрировал приверженность политике великого лидера. Я же в свою очередь сказал, что если народ окажет мне доверие, то я как президент пойду по пути Гейдара Алиева, не сверну с этого пути и восстановлю территориальную целостность нашей страны. Я поклялся в этом. Я – счастливый человек, потому что сохранил верность этой клятве, и сегодня Карабах свободен. Сегодня в Карабахе и Зангезуре развевается азербайджанский флаг. После взятия Шуши на крыше находящегося за моей спиной административного здания был водружен флаг Азербайджана, победоносные азербайджанские солдаты с крыши здания рапортовали мне об освобождении Шуши. Сегодня, 10 мая, еще раз выражая почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, я хочу заверить азербайджанский народ в том, что и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства, укрепления нашей независимости».