Илон Маск пообещал разблокировать аккаунт Трампа в Twitter

Американский бизнесмен, богатейший человек мира Илон Маск, договорившийся с руководством Twitter о покупке компании, заявил, что готов отменить решение о блокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Я бы отменил запрет – но я еще не владелец Twitter», - сказал Маск, выступая на конференции Financial Times.

«Я действительно считаю, что блокировать аккаунт Дональда Трампа было неправильно. Я думаю, что это ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп лишился права голоса», - сказал Маск.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента, взяли штурмом здание Конгресса. В результате штурма погибли пять человек. Соцсети посчитали, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.