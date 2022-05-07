В ходе официальной встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава Апшерона Абдин Фарзалиев поблагодарил за приглашение на мероприятия, посвященные 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем члены делегации, руководство Астраханской области, члены организации АМОР в Астраханской области, представители диаспоры посетили памятник общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева, возложили цветы к памятнику. Участники мероприятия также осмотрели парк, реконструированный и благоустроенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, построенный здесь детский развлекательный городок. Была также почтена память погибших во Второй мировой войне.

Делегация также встретилась с председателем Астраханской областной Думы Игорем Мартыновым. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития межпарламентских отношений между Азербайджанской и Астраханской областью России.

На встрече обсуждались вопросы развития экономических и культурных связей Азербайджана с Астраханской областью, новые возможности в этом направлении.

Затем в средней школе №11 имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера. Сначала в фойе школы были возложены цветы к бюсту Гейдара Алиева. Выступившие на мероприятии Абдин Фарзалиев, заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев, министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров, директор школы Татьяна Тихомирова подчеркнули, что Гейдар Алиев был великой личностью, рассказали о важности основанных и реализованных им грандиозных проектов. Было отмечено, что Гейдар Алиев в подлинном смысле этого слова являлся бесценным лидером и уникальным государственным деятелем.

На мероприятии отличившимся в образовании студентам и преподавателям вручили подарки от имени Фонда Гейдара Алиева.