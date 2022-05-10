Турция и Казахстан подписали соглашения на $1 миллиард
Соглашения на $1 млрд были подписаны во вторник в Анкаре в ходе первого официального визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом казахстанский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«По итогам переговоров поставлены подписи под документами на $1 млрд», - сказал президент Казахстана, которого цитирует ТАСС.
По итогам переговоров делегаций Казахстана и Турции подписано 15 документов, в том числе о стратегическом партнерстве. Президент Турции отметил важность заключенных соглашений и меморандумов в год, когда обе страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Эрдоган также сообщил о планах увеличения почти вдвое – с $5,3 млрд до $10 млрд в год – двустороннего товарооборота.