Разведка США: Россияне не побеждают и украинцы не побеждают

В войне России против Украины не одерживает победу ни одна из сторон, заявил на слушаниях в американском Сенате генерал Скотт Бериер, глава разведывательного управления Минобороны США. Его заявления комментирует «Медуза».

«Россияне не выигрывают и украинцы не выигрывают. Это своего рода патовая ситуация», - заявил Бериер в ответ на просьбу одного из сенаторов охарактеризовать ситуацию на войне. Он добавил, что эта «патовая ситуация» представляет собой «войну на истощение».

Как следует из слов Бериера, одним из главных изъянов российской армии он считает нехватку младшего офицерского состава, которая сказывается на действиях небольших подразделений. На вопрос, связана ли с этим гибель большого количества российских генералов (по данным США, от восьми до десяти), которые порой вынуждены «выдвигаться вперед, чтобы удостовериться, что их приказы будут выполнены», Бериер ответил утвердительно.