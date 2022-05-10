Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с первым официальным визитом в Турции. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Члены официальных делегаций в присутствии глав государств подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

По окончании официальных мероприятий президенты Турции и Казахстана сыграли в настольный теннис. Фотографии опубликовала пресс-служба Токаева в своем официальном Telegram-канале.